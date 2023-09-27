Güney Afrika'da elektrik çarpması sonucu 8 kişi can verdi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şiddetli fırtınanın elektrik altyapısında meydana getirdiği hasar nedeniyle 8 kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik şebekesinin hasar gördüğü, Dritsands bölgesinde 4 yetişkinin ve Philippi bölgesinde 4 çocuğun elektrik çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Günlerdir etkisini gösteren şiddetli fırtına, Cape Town çevresinde sel, su baskınları ve toprak kaymasına yol açıyor.

Cape Town Büyükşehir Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın neden olduğu hasarların giderilmesi için kaynak ayırılacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)