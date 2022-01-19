Kwa-Zulu Natal eyaletinde bir filin, 2’si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu bir araca saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Güney Afrika’nın Kwa-Zulu Natal eyaletindeki İsimangaliso Sulak Alan Parkı yakınlarında, araçları ile seyir halinde olan 4 kişilik bir ailenin önüne fil çıktı.

6 bin kilogram ağırlığındaki fil, içerisinde 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun bulunduğu araca saldırdı.

DİKKATİNİ DAĞITMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Fil, ittiği aracı ters çevirirken, o anları kaydeden araç sürücüsü ise filin dikkatini dağıtmak için kornaya bastı, ancak başarılı olamadı.

YETKİLİLER AİLEYİ KURTARDI

Saldırgan fil, olaydan kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan yetkililer aileyi kurtardı.

Güney Afrika’da fil, bir ailenin aracına saldırdı VİDEO



HASAR MEYDANA GELDİ

Kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı açıklayan yetkililer, araçta büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Aracın içinde bulunan ailenin çok korktuklarını ve büyük bir travma yaşadıklarını söyleyen yetkililer, filin dişleriyle arabanın yan tarafını delememiş olmasının herkes için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Hayvanın son günlerde saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.