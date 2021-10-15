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    Güney Afrika'da gazilerin rehin aldığı bakanlar kurtarıldı

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş gazileri tarafından rehin alınan iki bakan, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
    • AA
    • 15.10.2021 - 08:08
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    Güney Afrika'da gazilerin rehin aldığı bakanlar kurtarıldı

    Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) ile başkent Pretorya'daki bir otelde akşam saatlerinde bir araya geldi.

    TALEPLERİ REDDEDİLİNCE BAKANLARI REHİN ALDILAR

    Bakanlar Modise ile Gungubele, talepleri karşılanmayan gaziler tarafından toplantı salonunda rehin alındı.

    Güney Afrika da gazilerin rehin aldığı bakanlar kurtarıldı #1

    OPERASYONLA KURTARILDILAR

    Polis sözcüsü Brigidier Vish Naidoo, yaptığı açıklamada, gaziler tarafından yaklaşık üç saat rehin tutulan bakanların otele düzenlenen başarılı operasyonla kurtarıldığını bildirdi.

    Güney Afrika da gazilerin rehin aldığı bakanlar kurtarıldı #2

    3 KİŞİ YARALANDI, 56 KİŞİ GÖZALTINDA

    Açıklamada, Modise ile Gungubele'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, en az 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şimdiye kadar 56 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

    Bakan Gungubele de açıklamasında, LSWV üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında gazilerin toplantı salonunun kapılarını kapatarak kendilerini rehin aldığını söyledi.

    Gungubele, kendilerini başarılı operasyonla kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.

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