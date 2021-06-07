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Güney Afrika’da otomobile fil saldırdı
Bir tabiat parkında seyir halinde olan akaryakıt şirketine ait araç, fil saldırısına uğradı.
- İHA
- 07.06.2021 - 13:30
- Güncelleme : 07.06.2021 - 15:00
Güney Afrika’daki Hoedspruit kasabasındaki tabiat parkında, akaryakıt şirketine ait araç Norman Nukeri isimli şirket çalışanının kontrolünde seyir halindeydi.
Bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada karşısına fil çıkan Nukeri, aracı durdurdu.
Filin uzaklaşmasını beklerken, açık pencereden kapıya vurarak ses çıkardı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Yola çıkan fil, aracın üzerine koşmaya başladı.
Önüne aldığı aracı bir süre sürüklemeye başladı.
Fil saldırısı nedeni ile aracın kaputu hurdaya döndü.
Şoförün o anlardaki korkulu ifadesi ve filin saldırı anları, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
Güney Afrika’da otomobile fil saldırdı VİDEO