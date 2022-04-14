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    Güney Afrika'da sel felaketi: Can kaybı 253'e yükseldi

    KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybı 253'e yükselirken, eyalet afet bölgesi ilan edildi.
    • 14.04.2022 - 01:51
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    Güney Afrika'da sel felaketi: Can kaybı 253'e yükseldi

    Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu artıyor. KwaZulu-Natal Sağlık Şefi Nomagugu Simelane, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini açıkladı.

    Devlet Başkanı Ramaphosa afet bölgesinde

    İHA'nın haberine göre; Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, binlerce kişinin yerinden olmasına, köprülerin, işyerlerinin, evlerin ve yolların ağır hasar almasına yol açan selin vurduğu eyaleti ziyaret etti.

    Güney Afrika'da sel felaketi: Can kaybı 253'e yükseldi - VİDEO

    "Eyalette yaşanan en büyük felaket"

    Ramaphosa, KwaZulu-Natal’daki korkunç durumun eyaletin şimdiye kadar yaşadığı en kötü durum olduğunu söyleyerek, "Mozambik, Zimbabve gibi diğer ülkeleri vuran bu tür trajedileri görüyorduk, ancak şimdi etkilenen biziz" şeklinde konuştu.

    Güney Afrika da sel felaketi: Can kaybı 253 e yükseldi #1

    Daha şiddetli yağmurlar bekleniyor

    KwaZulu-Natal afet bölgesi ilan edilirken, meteoroloji servisi Cuma gününden itibaren eyaletin bazı bölgelerinde daha şiddetli yağmurlar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

    Güney Afrika da sel felaketi: Can kaybı 253 e yükseldi #2


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