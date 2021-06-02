Euro
10.51
0.97%
Dolar
8.6252
1.25%
Altın
525.7
0.99%
Borsa
1.427
-0.38%
Bitcoin
319.633
3.35%
EXEN Coin
33.41
-0.59%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C

    Güney Afrika'da sırtlanın antilop avı görüntülendi

    Evdekiler tarafından kayıt altına alınan antilop, sırtlana yem olmaktan kurtulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Afrika'da sırtlanın antilop avı görüntülendi

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nın güneyindeki bir bölgede sırtlan, antilobu avladı.

    Görüntüler, Güney Afrika'nın Timbavati bölgesinde kaydedildi.

    EVİN ÖNÜNDE AVLANDI

    Bir evin önüne gelen antilop, olacaklardan habersiz bir şekilde evin içini izlemeye başladı.

    O sırada avına yaklaşan sırtlan, kısa süre sonra antilopu avladı. Çaresiz hayvan, kurtulmak için mücadele etse de başaramadı.

    Evin camından sırtlanın antilop avını görüntüleyen turist ViDEO

    Güney Afrika da sırtlanın antilop avı görüntülendi #1

    Güney Afrika da sırtlanın antilop avı görüntülendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir