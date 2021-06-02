Güney Afrika'da sırtlanın antilop avı görüntülendi

Evdekiler tarafından kayıt altına alınan antilop, sırtlana yem olmaktan kurtulamadı.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nın güneyindeki bir bölgede sırtlan, antilobu avladı.

Görüntüler, Güney Afrika'nın Timbavati bölgesinde kaydedildi.

EVİN ÖNÜNDE AVLANDI

Bir evin önüne gelen antilop, olacaklardan habersiz bir şekilde evin içini izlemeye başladı.

O sırada avına yaklaşan sırtlan, kısa süre sonra antilopu avladı. Çaresiz hayvan, kurtulmak için mücadele etse de başaramadı.

Evin camından sırtlanın antilop avını görüntüleyen turist ViDEO