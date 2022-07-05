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    Güney Afrika'da vahşi hayvan avcısı Riaan Naude vurularak öldürüldü

    Avcı Naude, aracının yanında hedef alındı. Polis, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 09:33
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    Güney Afrika'da vahşi hayvan avcısı Riaan Naude vurularak öldürüldü

    Güney Afrika'da nesli tükenmekte olan hayvanları avlamasıyla bilinen Riaan Naude, ölü halde bulundu.

    Limpopo şehrinde yaşanan olayda, Naude'ın cansız bedenine aracının yanında rastlandı.

    Vahşi hayvan avcısı ölü bulundu

    Naude'ın, Kruger Ulusal Parkı yakınlarındaki aracında iki av tüfeği bulundu.

    New York Post'ta yer alan habere göre, Naude, aracını durdurduktan sonra yanına gelen başka birisi tarafından vurularak öldürüldü.

    Aracının yanında infaz edildi

    Yakın mesafeden vurulduğu belirtilen vahşi hayvan avcısının ölümüyle ilgili bir sosyal medya paylaşımında, "Aracı hararet yaptı. Limpopo'da aracının yanında infaz edildi." denildi.

    Polisten yapılan açıklamada, "Saldırının nedeni ve bunu takip eden cinayet, şu aşamada bilinmiyor." ifadesi kullanıldı.

    Şirketinin avlanma için istediği ücret

    Riaan Naude'nin Güney Afrika merkezli şirketi, timsah için 2 bin 500 dolar ve zürafa için 1500 dolar ücret alıyor.

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