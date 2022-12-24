Petrol gazı taşıyan tanker, metro köprüsünün altından geçerken sıkıştı. Yaşanan sürtünme sonucu patlamalar oldu.

Güney Afrika'nın Johannesburg kenti, şiddetli patlamayla sarsıldı.

Yakıt tankeri, bir hastaneye yaklaşık 100 metre mesafede patladı.

Patlama sonucu etrafı alev topu kaplarken, hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Petrol gazı taşıyan tankerde şiddetli patlama

En az 8 can kaybının yaşandığı olayda çatısının bir kısmı çöken hastanedeki yaralılar tahliye edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, kamyon, sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyordu.

Acil durum servisinden yapılan açıklamada, "Görünüşe göre, gaz tankeri metro köprüsünün altından geçti ve orada sıkıştı. Sürtünme nedeniyle tutuştu." denildi.

Güney Afrika'da yakıt tankerinin patlama anı ViDEO

İkinci patlama yaşandı

İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışırken, bir itfaiye aracını ve iki motorlu aracı tahrip eden ikinci ve daha büyük patlama meydana geldi.

BBC'nin aktardığına göre, görgü tanığı Michael Kulinji, patlamayı "daha çok bir bomba gibi" şeklinde nitelendirdi.