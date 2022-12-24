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    Güney Afrika'da yakıt tankerinin patlama anı

    Petrol gazı taşıyan tanker, metro köprüsünün altından geçerken sıkıştı. Yaşanan sürtünme sonucu patlamalar oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 17:31
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    Güney Afrika'da yakıt tankerinin patlama anı

    Güney Afrika'nın Johannesburg kenti, şiddetli patlamayla sarsıldı.

    Yakıt tankeri, bir hastaneye yaklaşık 100 metre mesafede patladı.

    Patlama sonucu etrafı alev topu kaplarken, hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

    Petrol gazı taşıyan tankerde şiddetli patlama

    En az 8 can kaybının yaşandığı olayda çatısının bir kısmı çöken hastanedeki yaralılar tahliye edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, kamyon, sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyordu.

    Acil durum servisinden yapılan açıklamada, "Görünüşe göre, gaz tankeri metro köprüsünün altından geçti ve orada sıkıştı. Sürtünme nedeniyle tutuştu." denildi.

    Güney Afrika'da yakıt tankerinin patlama anı ViDEO

    İkinci patlama yaşandı

    İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışırken, bir itfaiye aracını ve iki motorlu aracı tahrip eden ikinci ve daha büyük patlama meydana geldi.

    BBC'nin aktardığına göre, görgü tanığı Michael Kulinji, patlamayı "daha çok bir bomba gibi" şeklinde nitelendirdi.

    Güney Afrika da yakıt tankerinin patlama anı #1

    Güney Afrika da yakıt tankerinin patlama anı #2


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