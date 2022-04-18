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    Güney Afrika’daki sel felaketi: Can kaybı 443'e yükseldi

    Güney Afrika’daki sel felaketi: Can kaybı 443'e yükseldi

    Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 443'e ulaştı.
    • 18.04.2022 - 06:34
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    Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor.

    443 kişi öldü, 63 kişi halen kayıp

    KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki can kaybının 443’e ulaştığını ifade ederek, 63 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

    700 milyon dolar hasar var

    İHA'nın haberine göre; eyalette arama-kurtarma çalışmaları bir haftadır devam ederken, sellerin KwaZulu-Natal’da yaklaşık 700 milyon dolar hasara yol açtığı tahmin ediliyor.

    Güney Afrika'da sel felaketi - VİDEO

    Evler, yollar ve köprüler sular altında kaldı

    KwaZulu-Natal’da geçtiğimiz hafta sonu boyunca aralıksız devam eden yağış, 11 Nisan’da şiddetli sağanağa dönüşmüştü. Eyaletin merkezi ve ülkenin en büyük kentlerinden olan Durban ve çevresinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları hayatı durma noktasına getirirken, KwaZulu-Natal 13 Nisan’da afet bölgesi ilan edilmişti. Evler, yollar ve köprüler sular altında kalmış, Afrika’nın en işlek limanlarından birinde nakliye konteynerleri de suya gömülmüştü.

    Güney Afrika’daki sel felaketi: Can kaybı 443 e yükseldi #1

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    Güney Afrika’daki sel felaketi: Can kaybı 443 e yükseldi #9

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