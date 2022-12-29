Güney Afrika'daki tanker patlamasında ölü sayısı 27'ye yükseldi

Köprü altında sıkışarak patlayan tanker sonucu ölü sayısı 27 oldu. Tanker şoförü delil yetersizliğinden serbest kalırken, Cumhurbaşkanı Ramaphosa, "Etkilenen vatandaşlara yardım edeceğiz" dedi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki şiddetli patlamada bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Bir hastaneye yaklaşık 100 metre mesafede patlayan yakıt tankeri nedeniyle alev topu etrafı kapladı.

Ölü sayısı 27 oldu

Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık'ta köprü altında sıkışan tankerin patlaması sonucu yaralanan 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 27'ye çıktığını açıkladı.

Hastanede tedavi görenler arasında vücudunda ağır yanıklar olan yaralılar bulunduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Tanker şoförü, delil yetersizliğinden serbest kaldı

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan tanker şoförü "delil yetersizliğinden" serbest bırakıldı.

Ramaphosa: Etkilenen vatandaşlara yardım yapılacak

AA'nın aktardığına göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, patlamanın araştırıldığını ve olaydan etkilenen vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

​​​​​​​Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamış ve patlama nedeniyle bir hastanenin çatısı uçmuş, iki ev yıkılmış, bazı araçlar ile çevredeki çok sayıda insan yaralanmıştı.

Güney Afrika'da yakıt tankerinin patlama anı ViDEO