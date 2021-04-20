Euro
9.7504
0.12%
Dolar
8.1003
0.15%
Altın
460.1
-0.1%
Borsa
1.377
-2.2%
Bitcoin
459.482
-0.97%
EXEN Coin
26.48
-2.68%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C

    Güney Afrikalı kaçak avcı fillerin altında ezilerek öldü

    Güney Afrika Ulusal Parkı'nda koruculardan kaçarken fillerin saldırısına uğrayan kaçak avcı hayatını kaybetti.
    • AA
    • 20.04.2021 - 00:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Afrikalı kaçak avcı fillerin altında ezilerek öldü

    Güney Afrika Ulusal Parkı Sözcüsü Isaac Phaahla, Twitter hesabından, hayatını kaybeden kaçak avcı ve beraberindeki kişilerin koruculardan kaçtığı sırada fillerin saldırısına uğradığını açıkladı.

    FİLLERİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

    Kaçak avcılardan birinin fillerin altında kalarak ezildiği bilgisini paylaşan Phaahla, 1 kişinin de yakalandığını kaydetti. Güney Afrika Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'na göre ülkede 2019'da 31 fil kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir