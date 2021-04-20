Güney Afrikalı kaçak avcı fillerin altında ezilerek öldü

Güney Afrika Ulusal Parkı'nda koruculardan kaçarken fillerin saldırısına uğrayan kaçak avcı hayatını kaybetti.

Güney Afrika Ulusal Parkı Sözcüsü Isaac Phaahla, Twitter hesabından, hayatını kaybeden kaçak avcı ve beraberindeki kişilerin koruculardan kaçtığı sırada fillerin saldırısına uğradığını açıkladı.

FİLLERİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kaçak avcılardan birinin fillerin altında kalarak ezildiği bilgisini paylaşan Phaahla, 1 kişinin de yakalandığını kaydetti. Güney Afrika Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'na göre ülkede 2019'da 31 fil kaçak avcılar tarafından öldürüldü.