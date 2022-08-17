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Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı

Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı

Akşam saatlerinde yolda tek başına ilerleyen 28 yaşındaki kadın, arkasından yanaşan saldırgan tarafından tacize uğradı.Suçunu itiraf eden sapık karakola giderek teslim oldu.