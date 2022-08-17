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- Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı
Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı
- Haber Merkezi
- 17.08.2022 - 09:53
Güney Brezilya sokaklarında akşam vaktinde ilerleyen genç kadın dehşeti yaşadı.
Cascavel'de yaşanan olayda, yolda yürüyen 28 yaşındaki kadını fark eden şahıs, harekete geçti.
Gözden uzaklaştırıp tecavüz etti
Kadının arkasından giderek yanaşan sapık, bir süre sonra temas ettiği kadını ıssız bir yere sürükleyip tacize başladı.
Genç kadın savunmasız kalırken, saldırgana karşı koyamadı.
Gözü dönmüş saldırgan, savunmasız bıraktığı kadını gözlerden uzak bir alana götürerek tecavüz etti.
Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı VİDEO
Polis, kadının çığlıklarını duydu
Kadının yardım çığlıkları caddeleri inletirken, yoldan geçen polisler durumu fark etti.
Polislerin yöneldiğini anlayan sapık olay yerinden kaçarken, eşya dolu çantasını olay yerinde bıraktı.
Şüphelinin evli olduğu ortaya çıktı
Çantayı inceleyen polisler, şahsın adresini bulup baskın yaptı.
Polislere kapıyı saldırganın eşi açarken, kocasının eve gelmediğini söyledi.
Polise teslim oldu
Kimliği belirlenen sapık, bir süre sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.