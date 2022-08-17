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    Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı

    Akşam saatlerinde yolda tek başına ilerleyen 28 yaşındaki kadın, arkasından yanaşan saldırgan tarafından tacize uğradı.Suçunu itiraf eden sapık karakola giderek teslim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 09:53
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    Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı

    Güney Brezilya sokaklarında akşam vaktinde ilerleyen genç kadın dehşeti yaşadı.

    Cascavel'de yaşanan olayda, yolda yürüyen 28 yaşındaki kadını fark eden şahıs, harekete geçti.

    Gözden uzaklaştırıp tecavüz etti

    Kadının arkasından giderek yanaşan sapık, bir süre sonra temas ettiği kadını ıssız bir yere sürükleyip tacize başladı.

    Genç kadın savunmasız kalırken, saldırgana karşı koyamadı.

    Gözü dönmüş saldırgan, savunmasız bıraktığı kadını gözlerden uzak bir alana götürerek tecavüz etti.

    Güney Brezilya'da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı VİDEO

    Polis, kadının çığlıklarını duydu

    Kadının yardım çığlıkları caddeleri inletirken, yoldan geçen polisler durumu fark etti.

    Polislerin yöneldiğini anlayan sapık olay yerinden kaçarken, eşya dolu çantasını olay yerinde bıraktı.

    Güney Brezilya da yolda yürüyen kadın tecavüze uğradı #1

    Şüphelinin evli olduğu ortaya çıktı

    Çantayı inceleyen polisler, şahsın adresini bulup baskın yaptı.

    Polislere kapıyı saldırganın eşi açarken, kocasının eve gelmediğini söyledi.

    Polise teslim oldu

    Kimliği belirlenen sapık, bir süre sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.


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