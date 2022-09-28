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    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı

    Vekiller, Rum Milli Muhafız Ordusu unsurları eşliğinde atış talimi gerçekleştirdi.
    • 28.09.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 14:45
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    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı

    Papazların silah eğitimi aldığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bu kez farklı bir görüntüye sahne oldu.

    Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapan papazların ardından, Rum milletvekilleri de atış yaptı.

    Rum Meclis Savunma Komitesi'ndeki milletvekilleri, Stavrovuni'deki askeri birliği ziyaret etti.

    Milletvekilleri atış talimi yaptı

    Vekiller, burada Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis tarafından bilgilendirildi. Daha sonra vekiller, RMMO mensupları eşliğinde atış talimi yaptı.

    Petridis, Savunma Bakanlığı ile Meclis Savunma Komitesi arasındaki iş birliğine dikkati çekerek, GKRY'nin savunma harcamalarının komite ve hükümetin katkılarıyla son 20 yılın en yüksek düzeyinde olduğunu belirtti.

    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı #1

    Din adamlarının silah eğitimi

    Rum kesiminde papazların şubatta RMMO'ya ait silahlarla atış talimi yapması tepki toplamıştı.

    Constantia Metropolitliği'nden Rum papazlar, Protaras beldesinde yer alan ve yenilenen atış poligonunda, RMMO'dan bazı askerlerin gözetimi altında atış eğitimi aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı #2

    Din adamlarının silahlarla görüntülerinin basına ve sosyal medyaya sızması üzerine bu durum, tepkilere yol açmıştı.

    Rum kesiminde bazı sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri eleştirirken bazıları ise din adamlarının hazır olması gerektiğini savundu.

    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı #3

    ABD, Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdı

    ABD, özellikle son dönemde silahlanma eğilimini artıran GKRY'ne yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırma kararını 16 Eylül'de almıştı. Karar, Türkiye ve KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

    AA'nın haberine göre, KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin Ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemezdir." ifadesini kullanılmıştı.

    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı #4

    Türkiye: Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecek

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında ise "Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek.

    Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir." ifadeleri yer almıştı.

    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı #5

    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı #6

    Güney Kıbrıs Rum kesiminde milletvekilleri silah eğitimi aldı #7


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