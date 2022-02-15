Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa ortak tatbikat yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa ortak tatbikat yaptı

Savunma iş birliğini güçlendirmek isteyen Rum kesimi ve Fransa, askeri tatbikata imza attı.

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Fransız Silahlı Kuvvetleri arasında tatbikat icra edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, tatbikat, "TALOS 2022" adıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat, Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma iş birliği programının uygulanması çerçevesinde düzenlendi.

TATBİKATIN AMACI

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle yapılan tatbikatın esas amacının, Rum savunma sistemini kontrol etmek ve RMMO personelini gerçekçi koşullarda eğitmek olduğu kaydedildi.

Tatbikatın, savunma ve güvenlik alanındaki ikili iş birliğinin daha da güçlendirmek için yapıldığı da belirtildi.