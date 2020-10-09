Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, tatil karşılığında vatandaşlık verdi

Seyşeller'e özel jetle gitmek isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in, Suudi Abdurrahman Mahfuz ve yakınları olan toplam 42 kişiye vatandaşlık verdiği ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, liderlerine yönelik skandal iddialarla çalkalanıyor.

Rum medyasında 'Haremiyle birlikte vatandaş oldular' başlığıyla yayınlanan habere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Seyşeller’e tatile gitmek için kullandığı özel jetin sahibi Suudi Abdurrahman Mahfuz'a, annesine babasına, eşlerine, eşlerinin anne ve babalarına ve çocuklarına olmak üzere toplam 42 kişiye vatandaşlık verdi.

PARAYLA VATANDAŞLIK VERİYOR

Avrupa Birliği'ne üye olan Kıbrıs Rum kesiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı da belirlenmişti.

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis'in vatandaşlıklarla yaptığı araştırmaya yönelik açıklamasını manşetlerine taşıyan Rum medyasının haberinden sonra yönetime yönelik eleştiriler geldi.

YATIRIMCI AİLESİNE VATANDAŞLIK VERİLDİ

Mihailidis açıklamasında Bakanlar Kurulu'nun yatırımcıya vatandaşlık verebileceğini ama yatırımcıların ailelerine verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Rum yönetiminin Limasol’daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye de hızlı bir prosedürle vatandaşlık verdiğini yazan Rum medyası, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği tarafından ağır bir cezaya çarptırılabileceğine dikkat çekti.

6 MİLYAR 600 MİLYON EURO'LUK GELİR

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplam 6 milyar 600 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1,2’sine tekabül ettiği bildirildi.

Vatandaşlık bekleyenlerin sayısının ise şu an 700 kişi olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi’nde vatandaşlık almak için 2,5 milyon euroluk yatırım yapma şartı bulunuyor.