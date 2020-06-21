Güney Kıbrıs, Türkiye'ye karşı Avrupa'ya çağrı yaptı

Ankara'nın, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Güney Kıbrıs'ın endişesini ikiye katladı.

Libya ile imzalanan anlaşmalardan sonra Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da attığı doğru adımlar sonuçlar vermeye başlarken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi paniğe kapıldı.

Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği'ne (AB) "Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini frenleyebilecek bir donanma kurulmalı." çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DONANMA KURULMALI"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Antalya kıyılarından Libya’ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Keismi'nde endişeye yol açtı. Angelidis, Türkiye’nin Libya’daki ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle yakından takip ettiklerini açıkladı.

Rum Kesimi'nin bakanı, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurması gerektiğini belirterek, "Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışının kesileceğini değerlendiriyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİ ENGELLENMELİ"

Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanmasının olması gerektiğini belirtti. Angelidis açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Özde istediğimiz, önce Doğu Akdeniz’in AB açısından ilgi bölgesi üye ülkelerin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının AB’nin çıkarları olarak nitelendirilmesidir. Mülteciler, enerji güvenliği, terörizm konuları AB’nin çıkarlarını etkiler.

Daha sonra, AB’nin çıkarları güvence altına alınması ve Türklerin etkin politikalarının engellenmesi için bölgede AB’nin daimi deniz varlığı göstermesi şarttır. Bu öneri uygulandığında bölgede istikrarsızlık hedefleyenlere net bir mesaj verileceğini düşünüyoruz."