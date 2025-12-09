Güney Kore, Çin ve Rusya uçaklarına karşı jetlerini havalandırdı Güney Kore ordusu, Çin'e ve Rusya'ya ait askeri uçakların, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne girdiğini tespit ettiğini ve tedbir amacıyla askeri jetlerini havalandırdığını bildirdi.

Göster Hızlı Özet Güney Kore ordusu, KADIZ'a giren Çin ve Rus askeri uçaklarına karşı jetlerini havalandırdı.

Çin'in 2, Rusya'nın ise 7 askeri uçağı tespit edildi ve bu uçaklar Güney Kore hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştı.

Kore, bu duruma karşı önlem olarak askeri jetlerini devreye soktu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Çin; Pasifik'te Tayvan, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik baskılarını artırırken, Kore hava sahasında bir gerilim meydana geldi. Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği tespit edilen Çin ve Rus uçaklarına karşı Güney Kore, tedbir amacıyla askeri jetlerini öne sürdü. 2 ÇİN, 7 RUS UÇAĞI KADIZ'A GİRDİ Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde KADIZ'da meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Çin'in 2 ve Rusya'nın 7 askeri uçağının KADIZ'a girdiğinin tespit edildiği belirtildi. Savaş uçaklarının, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, askeri jetlerin tedbir amacıyla havalandırıldığı aktarıldı. HAVA SAVUNMA TANIMLAMA BÖLGESİ Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor. Dünya Haberleri Rusya'nın askeri nakliye uçağı düştü

