Güney Kore eğlence mekanlarını kapatıyor

G.Kore'nin başkenti Seul'da geçen hafta gece kulüplerine giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine gece kulüplerinin kapatılmasına karar verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon basın toplantısında, başkentte kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının müşteri ağırlamasının yasaklandığını söyledi.

YASAĞA UYMAYANA SERT CEZALAR GELECEK

Park, ikinci bir emre kadar sürecek yasağı ihlal eden işletmelerin sert cezalarla karşılaşacağını ifade etti.

Umursamazlığın vaka sayılarında patlamaya neden olabileceğine dikkati çeken Park, iş yerlerine ve halka karantina önlemlerine uymaları çağrısı yaptı.

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, geçen hafta 5 gece kulübü ve bara giden koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı 27 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bin 840'a ulaşırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.

Dün 5 günün ardından ilk kez günlük koronavirüs vaka sayısında 10'un üzerine çıkılmıştı.

GECE KULÜBÜNE GİDEN HASTA, YENİ VAKALARA SEBEP OLDU

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerinden dün yapılan açıklamada, önceki gece itibarıyla ülkede 12 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.

Ancak Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, bu açıklamayı izleyen saatlerde 13 vakaya daha rastladığını açıklamıştı.

Kim, 13 vakanın hepsinin, geçen hafta Seul'da gece kulüplerine giden ve virüs testi çarşamba günü pozitif çıkan 29 yaşındaki bir hastayla bağlantısı bulunduğunu belirtmişti.

YAKLAŞIK 1500 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artmasının yüksek olasılık olduğunu söylemişti.

Hastanın, geçen hafta sonu gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.