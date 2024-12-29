Güney Kore hükümetinden 7 günlük ulusal yas kararı

İHA

Güney Kore, Muan Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ile sarsıldı...

Olayda, havalimanına iniş yapmaya çalışan 181 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarptığı kazada 177 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de sağ kurtulmuştu.

Olay sonrası incelemeler sürerken Güney Kore hükümeti tarafından yeni bir karar alındı.

Kararda, 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

SİYAH KURDELA TAKILACAK

Ulusal yas kapsamında hükümet ve resmi binalarda bayraklar yarına indirilecek.

Ayrıca memurlar ise hayatını kaybedenlerin anısına siyah kurdela takacak.

KARA KUTULARA ULAŞILDI

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı belirtildi.

Öte yandan, yolcuların yaşlarının 3 ila 78 arasında değiştiğini kaydeden yetkililer yolcuların çoğunluğunun 40, 50 ve 60'lı yaşlarda olduğunu bildirdi. Uçakta 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların çoğunun Güney Koreli olduğu ifade edildi. Şu ana kadar 22 kişiye ait cansız bedenin kimlik tespiti yapılmıştı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Güney Kore’de 2002 yılından bu yana meydana gelen en ölümcül kazanın ardından dünya liderlerinden tazye mesajları geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Güney Kore'de çok sayıda ölümle sonuçlanan korkunç bir uçak kazası haberini aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Güney Kore’ye başsağlığı diledi.

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, “Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum” dedi.

"ACINIZI PAYLAŞIYORUZ VE BU KEDERLİ GÜNLERDE KORE HALKININ YANINDAYIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, şu açıklamalarda bulundu:

Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız.

"SEVDİKLERİNİ KAYBEDEN HERKESE EN İÇTEN TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Muan'daki uçak kazasının görüntülerini gördüğümde çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Kore Cumhuriyeti'ne en derin taziyelerimi sunuyorum. Avrupa bu kederli gününüzde yanınızdadır” diyerek taziye dileklerini sundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de mesajında, şu ifadelere yer verdi: