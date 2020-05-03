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    Güney Kore - Kuzey Kore sınırında çatışma

    Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.
    • AA
    • 03.05.2020 - 07:24
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    Güney Kore - Kuzey Kore sınırında çatışma

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

    GÜNEY DE KARŞILIK VERDİ

    Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

    Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

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