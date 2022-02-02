Euro
15.10
0.13%
Dolar
13.40
0.23%
Altın
774.61
-0.04%
Borsa
2015
0.61%
Bitcoin
521.250
1.34%
BTXN Coin
31.21
-0.09%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Yağmur 9 C

    Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardı

    Güney Kore'nin Mısır'la 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardığı açıklandı.
    • AA
    • 02.02.2022 - 06:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardı

    Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Mısır'a 1,6 milyar dolarlık "K9" tipi obüs satışı yapılacağı duyuruldu.

    Obüslerin Güney Kore merkezli Hanwha savunma şirketince üretildiği kaydedilirken, satışa dair detay paylaşılmadı.

    Satış anlaşması, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kahire'yi ziyaretinin ardından gerçekleşti.

    251 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI YAPILDI

    Mısır ile Güney Kore arasında 20 Ocak'ta ticaret, sanayi, mali iş birliği ve Mısır demir yollarının yenilenmesi projesi kapsamında 251 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

    ABD, 26 Ocak'ta Mısır'a 2,2 milyar doları "C-130J" kargo uçağı, 355 milyon doları hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay verdiğini açıklamıştı.

    Mısır, dünyanın önde gelen savunma sanayisi ürünleri ithalatçıları arasında yer alıyor.

    Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardı #1


    Görüş Bildir