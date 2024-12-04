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İHA

Güney Kore'de dün akşam saatlerinde yaşanan 6 saatlik 'sıkıyönetim' krizinin artçıları sürüyor.

Son olarak Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un 6 saatlik sıkıyönetim ilanının kamuoyunda büyük endişe yarattığı için özür dileyerek, istifasını sundu.

TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Savunma Bakanı Kim, sıkıyönetimin uygulanmasında tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, görev alan askeri personelin kendi emirlerini yerine getirdiğini, dolayısıyla durumdan yalnızca kendisinin sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

SIKIYÖNETİMİ BEN TAVSİYE ETTİM: İSTİFA EDİYORUM

Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'e sıkıyönetim ilan etmesini, kendisinin tavsiye ettiğini, söyleyerek, “Yaşananlar nedeniyle vatandaşlardan özür diliyorum. Devlet başkanına istifamı sundum” ifadelerini kullandı.