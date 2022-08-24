Petrol
99.97
-0.25%
Euro
18.1304
0.35%
Dolar
18.1563
0.26%
Altın
1.02
0.24%
Borsa
3075
0.00%
Bitcoin
393.144
0.34%
BTXN Coin
5.00
-6.71%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Güney Kore son 40 yılın en düşük doğum oranını gördü

    Güney Kore'de bu yılın nisan-haziran döneminde son 40 yılın en düşük doğumu oranı kaydedildi.
    • 24.08.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Kore son 40 yılın en düşük doğum oranını gördü

    Güney Kore'de son yılların en düşük doğum oranı gerçekleşti.

    Ülkenin haber ajansı Yonhap'a göre nisan-haziran döneminde, ülke genelinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,3 düşüşle 59 bin 961 bebek dünyaya geldi.

    1981'den beri belirtilen tarih aralığında görülen en düşük doğum oranı olduğu belirtildi.

    Ölüm oranı yüzde 20 arttı

    Ölüm sayısının 90 bin 406’yla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı Güney Kore'de nüfusun son 32 ayda azaldığı bildirildi.

    Buna karşılık, ülkede ölüm oranlarında bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış görüldü.

    Güney Kore son 40 yılın en düşük doğum oranını gördü #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Altın fiyatları düşüşte!
    Gündem

    Altın fiyatları düşüşte!

    Volkswagen, madencilik sektörüne girmeyi planlıyor
    Otomobil

    Volkswagen, madencilik sektörüne girmeyi planlıyor

    Görüş Bildir