Güney Kore son 40 yılın en düşük doğum oranını gördü

Güney Kore son 40 yılın en düşük doğum oranını gördü

Güney Kore'de bu yılın nisan-haziran döneminde son 40 yılın en düşük doğumu oranı kaydedildi.

Güney Kore'de son yılların en düşük doğum oranı gerçekleşti.

Ülkenin haber ajansı Yonhap'a göre nisan-haziran döneminde, ülke genelinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,3 düşüşle 59 bin 961 bebek dünyaya geldi.

1981'den beri belirtilen tarih aralığında görülen en düşük doğum oranı olduğu belirtildi.

Ölüm oranı yüzde 20 arttı

Ölüm sayısının 90 bin 406’yla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı Güney Kore'de nüfusun son 32 ayda azaldığı bildirildi.

Buna karşılık, ülkede ölüm oranlarında bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış görüldü.