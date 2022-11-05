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- Güney Kore'de 2 madenci kahve tozuyla 9 gün hayatta kaldı
Güney Kore'de 2 madenci kahve tozuyla 9 gün hayatta kaldı
- 05.11.2022 - 16:03
Güney Kore’nin kuzey Gyeongsang eyaletindeki Bonghwa ilçesinde yer alan çinko madeninin çökmesi üzerine 200 metre derinlikte mahsur kalan madenciler kurtarıldı.
Kahve tozuyla 9 gün hayatta kaldılar
Yetkililer, 56 ve 62 yaşında olduğu belirtilen madencilerin tavandan damlayan suyu içerek ve hazır kahve tozu tüketerek 9 gün boyunca hayatta kaldığını açıkladı.
Isınmak için yan yana oturdular
Madencilerin, birkaç maden kuyusunun birleştiği bölgede beklediği ve ısınmak için yan yana oturduğu bilgisi paylaşıldı.
“Yaşamla ölüm arasından geri döndüğünüz için teşekkür ederim”
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, madencilerin kurtarılmasını "gerçekten mucizevi" şeklinde nitelendirdi.
Yoon, “Yaşamla ölüm arasından geri döndüğünüz için tekrar teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Durumları iyi
AA’nın haberine göre madenciler, hastanede tedavi altında ve durumları da iyi…
200 metre derinlikte mahsur kalmışlardı
26 Ekim'de, ülkenin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Bonghwa ilçesindeki çinko maden ocağının çöktüğü ve 2 madencinin de yaklaşık 200 metre derinlikte mahsur kaldığı belirtilmişti.