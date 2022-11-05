Güney Kore'de 2 madenci kahve tozuyla 9 gün hayatta kaldı

26 Ekim'de çöken çinko madeninde 200 metre derinlikte mahsur kalan iki madencinin, 9 gün kahve tozu tüketerek hayatta kaldığı bildirildi.

Güney Kore’nin kuzey Gyeongsang eyaletindeki Bonghwa ilçesinde yer alan çinko madeninin çökmesi üzerine 200 metre derinlikte mahsur kalan madenciler kurtarıldı.

Kahve tozuyla 9 gün hayatta kaldılar

Yetkililer, 56 ve 62 yaşında olduğu belirtilen madencilerin tavandan damlayan suyu içerek ve hazır kahve tozu tüketerek 9 gün boyunca hayatta kaldığını açıkladı.

Isınmak için yan yana oturdular

Madencilerin, birkaç maden kuyusunun birleştiği bölgede beklediği ve ısınmak için yan yana oturduğu bilgisi paylaşıldı.

“Yaşamla ölüm arasından geri döndüğünüz için teşekkür ederim”

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, madencilerin kurtarılmasını "gerçekten mucizevi" şeklinde nitelendirdi.

Yoon, “Yaşamla ölüm arasından geri döndüğünüz için tekrar teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Durumları iyi

AA’nın haberine göre madenciler, hastanede tedavi altında ve durumları da iyi…

200 metre derinlikte mahsur kalmışlardı

26 Ekim'de, ülkenin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Bonghwa ilçesindeki çinko maden ocağının çöktüğü ve 2 madencinin de yaklaşık 200 metre derinlikte mahsur kaldığı belirtilmişti.