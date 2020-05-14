Güney Kore'de 29 yeni korona vakası görüldü

Koronavirüs hastasının gittiği eğlence mekanlarıyla bağlantılı vaka sayısı 131'e yükseldi.

Güney Kore'de son 24 saatte, 29 koronavirüs vakası tespit edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'nden (KCDC) yapılan açıklamada, yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısının 10 bin 991'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve ülkede virüse bağlı toplam ölüm sayısının 260'a çıktığı belirtildi.

Güney Kore'de şimdiye kadar 9 bin 762 kişi koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

EĞLENCE MEKANLARIYLA BAĞLANTILI VAKALAR 131'E ÇIKTI

Bu arada, KCDC ve Seul yerel yönetimi, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin ay başında başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 131'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 29 Nisan-6 Mayıs'ta 158 öğretmen ve okul yetkilisinin, Itaewon dahil şehrin çeşitli eğlence merkezlerine gittiğinin tespit edildiğini kaydederken, doğrulanan vakalar arasında, virüsü bu mekanlara giden öğretmenlerinden kaptığı sanılan 10'dan fazla öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı.

EĞLENCE MEKANLARINI KAPATMA KARARI

Seul'de, ay başında 5 gece kulübü ile bara giden ve koronavirüs testi geçen hafta pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine 9 Mayıs'ta kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.

Hastanın, 1 Mayıs'ta gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği belirtilmişti.