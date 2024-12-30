Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon için tutuklama talebi

DHA

Güney Kore'deki sıkı yönetim krizi devam ediyor.

Bu kapsamda 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildi.

TUTUKLAMA İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURU

Üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı'nın ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, Yoon'un tutuklanması için Seul Batı Bölge Mahkemesi'ne başvurdu.

Yoon'un üç kez ifadeye çağrıldığı fakat çağrılara karşılık vermediği belirtilerek tutuklanması talep edildi.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.