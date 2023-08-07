Güney Kore’de düzenlenen Dünya İzcilik Şöleni, yarıda kesildi Dünyanın en geniş katılımlı izci etkinliği olarak bilinen ve Güney Kore’de düzenlenen Dünya İzcilik Şöleni, Khanun Tayfunu sebebiyle yarıda kesildi. Ülkede küresel bazda yaşanan sıcak hava, yüzlerce izciyi etkilemiş ve gençler tedavi altına alınmıştı.

DHA

Güney Kore’nin SaeManGeum kentinde 1 Ağustos’ta başlayan ve 12 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanan 25’inci Dünya İzcilik Şöleni yarıda kesildi.

Duyuruyu, Dünya İzci Hareketi Örgütü yaptı.

Khanun Tayfunu ilerliyor

Açıklamada daha önce Japonya’yı etkisi altına alan Khanun Tayfunu’nun bölgeye doğru ilerlediği, 158 ülkeden Güney Kore’ye gelen 43 bin 232 izcinin planlanandan daha erken ayrılacağı belirtildi.

WOSM açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Acilen çağrıda bulunuyoruz"

Güney Kore hükümeti, gidiş planları ve katılımcıları ağırlayacak yerler hakkında yakında bilgi vereceklerini WOSM'a bildirdi. Hükümete, ayrılış planını hızlandırması ve katılımcılara kaldıkları süre boyunca ve kendi ülkelerine dönene kadar gerekli tüm kaynakları ve desteği sağlaması için acilen çağrıda bulunuyoruz.

Aşırı sıcak hava uyarısı

25’inci Dünya İzcilik Şöleni’nin başlamasından itibaren küresel bazda etkili olan aşırı sıcak hava, yüzlerce izciyi etkilemiş ve WOSM’e konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Geçtiğimiz günlerde aşırı sıcak hava dalgası ve nem, etkinliğe katılan gençler ve gönüllüler için bazı zorlu koşullara neden oldu. Tüm katılımcıların sağlığını, güvenliğini ve esenliğini sağlamak için birlikte çalışan ev sahibi, World Scouting ve Kore hükümeti, program etkinliklerinin etrafındaki gölgeli alanları ve suyu artırarak, daha fazla klimalı alan ve ulaşım sağlayarak, daha fazla doktor ve hemşire görevlendirerek ve tıbbi tesisler ile ambulansların kullanılabilirliğini artırarak sıcak hava dalgasına yanıt verecektir.

Dünyanın en geniş katılımlı izci etkinliği

Dünya İzcilik Şöleni, dünyanın en geniş katılımlı izci etkinliği olarak biliniyor.

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen binlerce izcinin katıldığı etkinlik, 4 yılda bir düzenleniyor.

Kamp alanında çadır kuran binlerce genç, farklı kültürden gelen izcilerle dostluk kuruyor.