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    Güney Kore’de inşaat halindeki binanın bir kısmı çöktü

    Güney Kore'de inşaat halindeki binanın bir kısmının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralandığı, 6 işçinin ise kayıp olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:17
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    Güney Kore’de inşaat halindeki binanın bir kısmı çöktü

    Güney Kore’nin Gwangju kentinde, inşaat halindeki 39 katlı binanın dış duvarı çöktü.

    1 İŞÇİ YARALI, 6 İŞÇİ KAYIP

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, binanın dış duvarının çökmesi sonucu 1 işçinin yaralandığı, 6 işçinin ise kayıp olduğu belirtildi.

    Güney Kore’de inşaat halindeki binanın bir kısmı çöktü #1

    EN AZ 10 ARAÇ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Molozların düştüğü bir yük konteynerinde mahsur kalan 2 işçi de ekipler tarafından kurtarıldı. Çöken binanın çevresinde park halindeki en az 10 aracın ise enkaz altında kaldığı öğrenildi.

    Güney Kore’de inşaat halindeki binanın bir kısmı çöktü #2

    ÇEVREDEKİ EV VE İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

    Polis ve arama-kurtarma ekipleri, çökme riski nedeniyle kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmasının ardından kurtarma operasyonlarının başlayacağı ifade edilirken, çevredeki ev ve iş yerlerinin de tahliye edildiği kaydedildi.

    Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

    Güney Kore’de inşaat halindeki binanın bir kısmı çöktü #3

    Güney Kore’de inşaat halindeki binanın bir kısmı çöktü #4


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