Güney Kore'de kar fırtınası: 2 ölü

DHA
Güney Kore kar fırtınasıyla baş etmeye çalışıyor.
Kar kalınlığının 18 cm'ye ulaştığı Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde etkili olan kar fırtınasında, 2 kişi hayatını kaybetti.
317 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 uçuş iptal edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.
Gangwon eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangju'da ise garajın çökmesi sonucu kar temizleyen 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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