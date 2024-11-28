Güney Kore'de kar fırtınası: 2 ölü
DHA

Güney Kore kar fırtınasıyla baş etmeye çalışıyor.

Kar kalınlığının 18 cm'ye ulaştığı Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde etkili olan kar fırtınasında, 2 kişi hayatını kaybetti.

317 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 uçuş iptal edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Gangwon eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangju'da ise garajın çökmesi sonucu kar temizleyen 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Abdullah Paçal
Editor