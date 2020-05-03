Güney Kore'de kısıtlamalar hafifletiliyor

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Ülkede son 24 saatte 13 koronavirüs vakası görülürken, tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılmasına karar verildi.

Güney Kore'de koronavirüs vakalarının düşmesiyle birlikte tedbirler de gevşetiliyor.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı tutulan kamu tesislerinin yeniden açılacağını söyledi.

Park, müze, halka açık park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağını, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağını söyledi.

GÜNEY KORE'DE KORONA TABLOSU

Ülkede son 24 saatte 13 koronavirüs vakası görüldü.

Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısı 10 bin 793'e yükselirken, salgın sebebiyle 250 kişi hayatını kaybetmişti.