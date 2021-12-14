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    Güney Kore'de koronavirüs tespiti kameralarla yapılacak

    Güney Kore'de koronavirüs tespiti kameralarla yapılacak

    Güney Kore virüs salgınıyla ilgili aldığı kararla, Covid-19 vakalarını izlemek için yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerini devreye sokacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 02:27
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 02:48
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    Güney Kore, koronavirüsle mücadele kapsamında tartışmalı bir karar aldı.

    Ülke, Covid-19 vakalarını izlemek için yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerine geçiyor.

    Ülkedeki binlerce güvenlik kamerası yapay zekayla semptom gösteren insanları tespit edebilecek.

    OCAK AYINDA FAALİYETE GEÇECEK

    Bir şehir yetkilisinin verdiği bilgilere göre, ülkenin Seul eteklerinde bulunan en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Bucheon'da ulusal olarak finanse edilen proje Ocak ayında faaliyete geçecek.

    Güney Kore de koronavirüs tespiti kameralarla yapılacak #1

    BENZER PROJELER FARKLI ÜLKELERDE DE UYGULANDI

    Semptom gösteren insanlar ve onlarla etkileşimde olanlar etiketlenecek.
    Güney Kore bu yönteme başvuran ilk ülke değil. Daha önca Çin, Rusya, Hindistan, Polonya, Japonya ve ABD gibi ülkelerde de benzer projelere imza atmıştı.

    Güney Kore de koronavirüs tespiti kameralarla yapılacak #2

    PİLOT KENTTE NÜFUS 800 BİNDEN FAZLA

    Bucheon'da 800 binden fazla insan yaşıyor ve kentte 10 binden fazla güvenlik kamerası bulunuyor. Güney Kore halihazırda agresif bir takip politikasına sahip. Devlet kredi kartı, telefon konum bilgilerini, kamera kayıtlarını takip ediyor.

    Güney Kore de koronavirüs tespiti kameralarla yapılacak #3

    'BÜYÜK BİRADER' BENZETMESİ

    İnsan hayatına müdahalede bulunan bu sağlık önlemi ülkede doğal olarak tartışmalara neden oldu. Güney Kore'de Büyük Birader benzetmeleri yapılmaya başlandı. Bucheon'da başlayacak olan pilot projenin zaman içerisinde Seul gibi metropol şehirlere yayılması bekleniyor.

    Resmi kurumlar ise toplanan verilerin yasaya uygun bir şekilde işleneceğini öne sürüyor.

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