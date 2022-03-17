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    Güney Kore'de koronavirüs vakalarında rekor artış

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 621 bin 328 vaka tespit edildi, 429 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka artışının Omicron etkisine bağlı olduğu düşünülüyor.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 12:44
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    Güney Kore'de koronavirüs vakalarında rekor artış

    Güney Kore’de iki gün üst üste koronavirüs salgınında vaka rekoru kırıldı.

    Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 621 bin 328 vaka sayısının doğrulandığı bildirildi.

    Dün açıklanan 400 bin 741 vaka rekorunun yalnızca 24 saatte 200 bin artması ile ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 8 milyon 250 bin 592'ye ulaştı.

    SON 24 SAATTE 429 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ayrıca ülkede, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde de rekor kırıldı.

    Ülkede son 24 saatte 429 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 11 bin 481'e yükseldi. Güney Kore'nin son 28 günde koronavirüs vaka sayılarında en fazla artış görülen ülke olduğu belirtildi.

    OMİCRON ETKİSİ

    Güney Kore, önceki Covid-19 dalgalarını etkin test, takip ve karantina tedbirleri ile kısmen yavaşlatmayı başarmıştı.

    Son günlerde yaşanan vaka patlamasının en büyük nedenlerinden birisinin daha bulaşıcı olduğu ifade edilen koronavirüsün Omicron mutasyonu olduğu düşünülüyor.

    Güney Kore de koronavirüs vakalarında rekor artış #1


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