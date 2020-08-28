Güney Kore'de metroya maskesiz bindi, uyarılınca yolculara saldırdı

Metroya maskesiz binen bir yolcunun, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, yolculara terlikle saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Güney Kore'de, metroya maskesiz binen bir yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

UYARILARA SİNİRLENİNCE TERLİKLE SALDIRDI

Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı.

O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.