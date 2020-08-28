Dolar
7.3269
-0.4104%
Euro
8.719
0.2057%
Altın
1956.01
1.3686%
Borsa
1108.7
-0.0207%
G. Altın
462.149
1.3749%
Bitcoin
84172.2
0.9285%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Güney Kore'de metroya maskesiz bindi, uyarılınca yolculara saldırdı

    Metroya maskesiz binen bir yolcunun, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, yolculara terlikle saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 15:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Kore'de metroya maskesiz bindi, uyarılınca yolculara saldırdı

    Güney Kore'de, metroya maskesiz binen bir yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

    UYARILARA SİNİRLENİNCE TERLİKLE SALDIRDI

    Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı.

    O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    Güney Kore de metroya maskesiz bindi, uyarılınca yolculara saldırdı #1

    Güney Kore de metroya maskesiz bindi, uyarılınca yolculara saldırdı #2

    Güney Kore de metroya maskesiz bindi, uyarılınca yolculara saldırdı #3

    Görüş Bildir