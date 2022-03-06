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    Güney Kore'de orman yangını: 216 bina kül oldu

    Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde dün çıkan orman yangınında 216 binanın kullanılamaz hale geldi, 6 binden fazla kişi tahliye edildi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 05:14
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 05:15
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    Güney Kore'de orman yangını: 216 bina kül oldu

    Yonhap’ın haberine göre, dün sabah saatlerinde Uljin bölgesindeki dağlık alanda çıkan, kuvvetli rüzgar ve nemin düşük olması nedeniyle kuzeydeki Samcheok’a yayılan yangınla bugün 7 binden fazla itfaiyeci, 65 helikopter ve 513 itfaiye kamyonuyla mücadele etti.

    216 BİNA KÜL OLDU

    Dün gündüz bölgedeki nükleer santrale, gece de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine geçici süreyle tehdit oluşturan yangın nedeniyle bölgedeki 159’u ev olmak üzere en az 216 bina kullanılamaz hale geldi, 6 bine yakın kişi evlerinden tahliye edildi.
    Yetkililer, Uljin ve Samcheok yakınlarında 8 bin 571 hektar ormanlık arazinin yandığını bildirdi.

    Güney Kore de orman yangını: 216 bina kül oldu #1

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Havadan yangın söndürme çalışmalarında rüzgar ve duman nedeniyle zorluklarla karşılaşıldığını ifade eden yetkililer, yangında ölen ve yaralananın olmadığını kaydetti.

    Güney Kore de orman yangını: 216 bina kül oldu #2

    2 AYRI YANGIN DAHA ÇIKTI

    Ayrıca gün içinde Gangwon vilayetinin Gangneung ve Yeongwol bölgelerinde de iki yangın çıktı.

    Yangınlar, otoyol ve demir yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
    Gangneung’taki yangının güneydeki Donghae’ye doğru yayıldığı ve yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

    Güney Kore de orman yangını: 216 bina kül oldu #3


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