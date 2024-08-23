Güney Kore'de otel yangını: 7 ölü, 12 yaralı Güney Kore'nin Bucheon şehrindeki 9 katlı bir otelde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İHA

Güney Kore'nin Bucheon şehrinde 9 katlı otelin 8. katındaki bir odada, yerel saatle 19.39 sıralarında yangın çıktı.

Koridorlar hızla dumanla kaplanırken bölgeye 70 araç, 160 itfaiyeci ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

2 KİŞİ ATLAMA YATAĞINA ATLADIKTAN SONRA ÖLDÜ

Yaşamını yitirenlerden 2'sinin, itfaiye ekiplerinin açtığı atlama yatağına atladıktan sonra öldüğü belirtildi.

Elektrik arızasından çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık 4 saatte söndürülebildi.

Yangın binanın tamamına yayılmamasına rağmen odalarda "sprinkler" yangın söndürme sisteminin bulunmaması nedeniyle hasarın büyük olduğu ifade edildi.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yangın söndürme sisteminin ülkede zorunlu hale getirilmeden önce 2003'te inşa edildiği öğrenildi.

Bir misafirin yangının başladığı 810 numaralı odaya girdikten sonra yanık kokusu aldığını ve daha sonra odasının değiştirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, atlama yatağı nedeniyle itfaiyenin de araştırıldığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)