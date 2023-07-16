Güney Kore’de sel ve toprak kayması: 37 ölü Güney Kore’de etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İHA

Güney Kore'yi şiddetli sel vurdu...

Güney Kore’de Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 37’ye yükselirken, 10’dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Maddi hasara yol açtı

Ülkede 13 ilde toplam 7 bin 866 kişi tahliye edilirken, 20 bin hektarlık tarım arazisi sular altında kaldı, 561 bin hayvan telef oldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 216 yol trafiğe kapanırken, ülke genelinde 273 kamu ve özel mülk hasarı rapor edildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, afetle mücadele operasyonları için, 472 askeri personel ve 69 devlet ekipmanının gönderildiğini açıkladı.

2020 yılında 48 kişi ölmüştü

Güney Kore’de, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kişi, 2020 yılında ise ülke genelinde sel ve toprak kaymalarına bağlı olarak 48 kişi hayatını kaybetmişti.