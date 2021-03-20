Güney Kore'de yabancı çalışanlara koronavirüs testi şartı kaldırıldı

Güney Kore, ülkedeki yabancı çalışanların koronavirüs testinden geçmesi zorunluluğunu kaldırdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Güney Kore'de tüm yabancı çalışanların test edilmesi kararından vazgeçildi.

IRKÇILIK VE AYRIMCILIK TEPKİSİ NEDENİYLE GERİ ADIM

Seul yönetimi, son günlerde yüksek sesle ifade edilen ırkçılık-ayrımcılık tepkileri nedeniyle geri adım attı.

UZUN KUYRUKLA ŞİKAYET KONUSU OLDU

Geçtiğimiz günlerde başkent Seul'da zorunlu test için merkezlere başvuran yabancılar uzun kuyrukların oluşmasına neden olmuştu.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, pandemi ile mücadeleden sorumlu merkezinin uyarısı sonrasında, uzun kuyruklara neden olan ve salgının yayılma riskini artıran "yabancı çalışanlara test zorunluluğu" uygulamasından vazgeçti.

Söz konusu uyarı büyükelçilikler, ticaret odaları ve insan hakları örgütlerinin tepkisinin ardından geldi.

"DÜNYAYA REZİL OLDUK"

İktidar partisi milletvekili Lee Sang-min "Bu bizi tüm dünyaya rezil eden bir insan hakları ihlalidir" dedi.

Ancak başkentin bu zorunluluğu kaldırmasına rağmen, komşusu Gyeonggi'de tüm yabancı çalışanlara test zorunluluğu yürürlükten kalkmadı.

Gelen tepkiler üzerine Gyeonggi'de sadece yabancıların işe alınması için negatif test sonucu zorunluluğundan vazgeçildi.