Güney Kore'de yaş hesaplama sistemi değişti Asya ülkesinde yürürlüğe giren düzenleme "Güney Kore gençleşiyor" ifadesiyle duyuruldu.

ensonhaber.com

Güney Kore'de yaş hesaplamak için kullanılan geleneksel sisteme veda edildi.

Ülkedeki yaş sistemi, uluslararası kabul görmüş yöntemle değiştirildi.

Önceki sistemde Güney Koreliler doğduklarında 1 yaşında kabul ediliyordu ve her 1 Ocak'ta bir yıl ekleniyordu.

Sıra dışı gelenek, Yeni Yıl öncesinde doğan bir bebeğin saat gece yarısını gösterir göstermez 2 yaşında olacağı anlamına geliyordu.

Güney Koreliler gençleşiyor

Korea Times'ın haberine göre, çarşamba günü uygulamaya konulan düzenlemeye göre yaşlar, bundan sonra dünyanın geri kalanıyla aynı şekilde hesaplanacak.

Kim Hae-yeon adlı kişi, "50 yaşındayım ama şimdi 48 oluyorum." dedi. Hükümet, "zamanı büken" yasa tasarısına verilen onayı ilan ederken "Güney Kore gençleşiyor" ifadesini kullandı.

Aralık ayında değişikliği onaylayan ulusal meclis, "yaş hesaplamalarının karışık kullanımının neden olduğu toplumsal kargaşayı ve bunun sonucunda ortaya çıkan yan etkileri çözeceğini" söyledi.

Yaş hesaplamada geleneksel yöntem kullanılıyordu

Güney Kore'de küresel ölçekteki standart 1960'lardan beri tıbbi ve yasal belgelere uygulanırken, diğer resmi formlar geleneksel yöntemi kullanmaya devam etti.

Sistem, son yıllarda kafa karışıklığına neden olduğunu ve Güney Kore'yi dünyanın geri kalanıyla uyumsuz gösterdiğini iddia eden politikacılar tarafından eleştiriliyordu.

Ülke kaynakları üzerinde yük

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geleneksel metodun ülkenin kaynakları üzerinde yük olduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 70'inden fazlası değişikliğe sıcak baktığını ifade etmişti.