Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı Bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı. Arızanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

İHA Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde yürüyen merdiven arıza verdi. Merdiven, aniden ters yöne hareket etti. Yolcular yuvarlandı Yön değiştiren merdivende bulunan yolcular da, dengelerini kaybederek yuvarlandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. 14 yaralı var Korkunç kazada, 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Arızanın nedeni araştırılıyor Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Arızanın nedenine yönelik ise inceleme başlatıldı.