İHA
Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde yürüyen merdiven arıza verdi.
Merdiven, aniden ters yöne hareket etti.
Yolcular yuvarlandı
Yön değiştiren merdivende bulunan yolcular da, dengelerini kaybederek yuvarlandı.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
14 yaralı var
Korkunç kazada, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.
Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Arızanın nedeni araştırılıyor
Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Arızanın nedenine yönelik ise inceleme başlatıldı.