İHA

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae İstasyonu'nda sabah saatlerinde yürüyen merdiven arıza verdi.

Merdiven, aniden ters yöne hareket etti.

Yolcular yuvarlandı

Yön değiştiren merdivende bulunan yolcular da, dengelerini kaybederek yuvarlandı.

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

14 yaralı var

Korkunç kazada, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Arızanın nedeni araştırılıyor

Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Arızanın nedenine yönelik ise inceleme başlatıldı.