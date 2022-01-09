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Güney Kore’den, Kazakistan’daki olaylara ilişkin açıklama

Güney Kore’den, Kazakistan’daki olaylara ilişkin açıklama

Bakanlık tarafından Kazakistan'daki olaylarla ilgili yapılan açıklamada, “Toplumsal düzen ve istikrarın sağlanarak şiddet eylemlerinin sona ermesini umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.