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- Güney Kore’den, Kazakistan’daki olaylara ilişkin açıklama
Güney Kore’den, Kazakistan’daki olaylara ilişkin açıklama
- İHA
- 09.01.2022 - 10:01
Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan ve şiddet eylemlerine sahne olan protestolarla ilgili Güney Kore hükümetinden açıklama geldi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen Kazakistan'da barışın yeniden sağlanmasının temenni edildiği belirtildi.
BAKANLIK AÇIKLAMASI
"Almatı ve Nur-Sultan da dahil olmak üzere Kazakistan'ın büyük şehirlerinde yaşanan protestoların can kayıplarına yol açması üzücü." denilen açıklamada, "Toplumsal düzen ve istikrarın sağlanarak şiddet eylemlerinin sona ermesini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Kazakistan'daki Güney Kore vatandaşları arasında herhangi bir can kaybının bildirilmediğini açıkladı. Seul'un Kazakistan'daki siyasi durumu yakından izlemeyi sürdüreceği vurgulandı.
ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLDİ
Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasını gerekçe gösteren protestocular 2 Ocak'ta eylemlere başlamış, ülkenin büyük bölümüne yayılan protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Ülke genelinde OHAL ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gösterilerin arkasında teröristlerin olduğunu ifade etmişti.