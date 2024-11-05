Güney Kore'den META'ya 'veri ihlali' davası

AA

Meta, kullanıcı verilerini yasa dışı şekilde toplayıp reklam şirketlerine paylaştığı iddialarıyla tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yaşanan son olayda, Güney Kore Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu, Meta'nın faaliyetlerine ilişkin dört yıl süren bir soruşturma yürüttü.

VERİLERİN YASA DIŞI OLARAK TOPLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Komisyon, Meta'nın, Temmuz 2018'den Mart 2022'ye kadar yaklaşık 980 bin Facebook kullanıcısının dini ve siyasi görüşü de dahil olmak üzere kişisel verilerini yasa dışı olarak topladığını belirledi.

Ayrıca Meta'nın, kullanıcılarının takip ettikleri sayfaları analiz ederek topladığı verileri, yaklaşık 4 bin reklam şirketiyle paylaştığı kaydedildi.

16 MİLYON DOLAR CEZA KESİLDİ

İncelemeler sonrası Komisyon, Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza verdi.

Öte yandan Güney Kore, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle 2022'de de Meta'ya 72 milyon dolar para cezası kesmişti.