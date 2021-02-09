Güney Koreli çocuk yatırımcıdan rekor gelir

Hisse senedi ile yüzde 43'lük gelir elde eden 12 yaşındaki çocuk, birikimini 22 bin 400 dolara yükseltti.

Güney Kore'de yaşayan 12 yaşındaki Kwon Joon, hobi olarak başladığı hisse senedi satın alma işinde büyük bir başarıya imza attı.

Yatırımlarının ardından yüzde 43'lük gelir elde eden Joon, ülkesinde perakende ticaretin simgesi haline geldi.

22 BİN 400 DOLARLIK BİRİKİM

Çocuk yatırımcı, geçtiğimiz nisan ayında annesini yaklaşık 22 bin 400 dolarlık bir birikimle perakende ticaret hesabı açmaya ikna etti.

Yatırımını günlük ticaret yerine, uzun vadede kâr sağlayacak şekilde planlayan Joon, Amerikalı milyarder yatırımcı Warren Buffett'a atıfta bulunarak "Rol modelim" ifadesini kullandı.

"ÜNİVERSİTE OKUMAK YERİNE YATIRIMCI OLMAYI TERCİH EDERİM"

Röportajında hayır işleri de yapmak istediğini söyleyen Joon, "Seul Ulusal Üniversitesi gibi iyi okullara gitmek yerine, büyük bir yatırımcı olmayı tercih ederim." diye konuştu.

Joon’un en büyük destekçisi olan anne Lee Eun-joo ise oğlunun tutkusuna saygı duyduğunu belirterek "Bu çağda bir üniversite diplomasının bu kadar önemli olup olmayacağını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.