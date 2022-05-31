Güney Osetya'da referandum askıya alındı

Temmuz ayında yapılması planlanan referandum süreci, Rus tarafıyla görüşmeler nedeniyle durduruldu.

Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'da, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bölgede Rusya'ya katılmaya ilişkin referanduma ilgili yeni bir karar alındı.

17 Temmuz'da planlanan referandumla ilgili karar

Sözde Güney Osetya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni seçilen sözde Devlet Başkanı Alan Gagloyev'in, Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun, 17 Temmuz'da yapılmasının askıya alınması için kararname imzaladığı bildirildi.

Eski sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov'un 13 Mayıs'ta imzaladığı kararnamenin belirsiz süre ile askıya alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kararının önce Rus tarafıyla görüşülmesi amacıyla verildiği belirtildi.

"İstişareler tamamlanana kadar..."

Bibilov'un imzaladığı kararnamede referandumla ilgili hukuki konularda bazı "belirsizliklerin" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstişareler tamamlanana kadar, Güney Osetya Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın 13 Mayıs 2022 tarihli Güney Osetya Cumhuriyeti'nde referandum çağrısı yapılmasına ilişkin Kararnamesi askıya alındı."

Gagloyev göreve geldi

Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı seçimlerde Gagloyev seçilmişti. Gagloyev, görevi 21 Mayıs'ta devraldı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

AA'nın haberine göre, Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.