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    Güney Sudan'da gizemli hastalık 89 can aldı

    Dünya Sağlık Örgütü', Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinin Fangak kentinde henüz tanımlanamayan bir hastalığın, en az 89 kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 04:08
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    Güney Sudan'da gizemli hastalık 89 can aldı

    Güney Sudan'ın sonbaharda sel felaketine uğrayan bölgesinden gizemli bir hastalık nedeniyle çok sayıda ölüm haberi geldi. Yerel sağlık yetkilileri, ölüm nedeninin kolera olmadığını söyledi.

    DSÖ: "89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

    BBC'ye konuşan DSÖ yetkilisi Sheila Baya, "Acil müdahale ekibi göndererek risk değerlendirmesi ve soruşturma yapmaya karar verdik, ancak o zaman hasta insanlardan numune alabileceğiz, ama ilk gelen bilgiler 89 ölüm olduğu yönünde" dedi. DSÖ ekibi, bugün helikopterle başkent Juba'dan bölgeye uçacak.

    Güney Sudan da gizemli hastalık 89 can aldı #1

    SON 60 YILIN EN BÜYÜK SEL FELAKETİ YAŞANDI

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYYK), ekimde yaptığı açıklamada, yoksul Afrika ülkesini vuran sel felaketinden etkilenen dört eyalette 1962'den beri en kötü sel felaketinin yaşandığını belirtmişti.

    Açıklamada "Mevcut sel, insanları halihazırda çatışma, Kovid ve açlığın üçlü tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir zamanda vurdu" denilmişti. Bölgede rekor düzeyde yağmurların tetiklediği sel felaketinden 780 binden fazla kişi etkilendi.

    Güney Sudan da gizemli hastalık 89 can aldı #2

    GÜNEY SUDAN'IN BİRÇOK SORUNU VAR

    Gizemli salgın haberi, Kovid-19'un Omicron varyantıyla nedeniyle küresel endişelerin arttığı döneme denk geldi. Bazı Batılı ülkeler, Omicron varyantının ilk tespit edildiği Afrika'nın güneyindeki bazı ülkeler için ek seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı. Bu listede yer almayan Güney Sudan'ın nüfusun yüzde 82'sinin yoksulluk içinde yaşaması, çatışmalar, sağlık sisteminin yetersiz finansmanı ve doğal afetlerden kaynaklanan başka sayısız sorunu var.

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