2 haftadır alevlere teslim olan Rodos Adası'nın son hali Yunanistan'da Rodos Adası başta olmak üzere birçok bölge zarar gördü. Yangınla mücadele sürerken, yangının hasarını niteleyen görüntüler ortaya çıktı.

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Yaz aylarının gelişi yangın felaketlerini tetikledi.

Birçok ülke şu sıralar orman yangınları ile mücadele veriyor.

Bir mücadele de komşu ülke Yunanistan’da.

17 Temmuz tarihinde Rodos Adası yanmaya başladı.

2 haftadır içler acısı görünlülerin geldiği bölgeden iyi haber paylaşıldı.

İyileşme başladı

Yunanistan'da günlerdir etkili olan orman yangınlarında bazı bölgelerde durumun son 24 saatte daha iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Rodos, Korfu ve Eğriboz'daki çıkan şiddetli yangınların 74 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ancak bugünden itibaren koşulların iyileşmeye başladığı bildirildi.

"10 günlük sürenin ardından alarm durumunda olmadığımız ilk gün"

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 15 günlük aşırı sıcak hava nedeniyle ülkede 600'den fazla yangının çıktığını söyleyerek "10 günlük bir sürenin ardından bugün alarm durumunda olmadığımız ilk gün." dedi.

50 bin zeytin ağacı kül oldu

Ülke genelindeki yangınların çoğu kontrol altına alınmış olsa da itfaiye ekipleri, rüzgarların yeni yangınlara yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının ilk tahminlerine göre, Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan yangında 2 bin 500 hayvan telef, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.

F-16'lar tedbir amaçlı taşındı

Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da sahil kasabası Nea Aghialos'ta 111. Savaş Kanadı'nda bulunan F-16'ların tedbiren Larissa'ya taşındığı belirtildi.