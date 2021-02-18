Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti

Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti

Ülkede ana muhalefet partisi başkanı hakkında çıkan tutuklama kararının üzerine Başbakan Gakharia, istifa ettiğini açıkladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, başkent Tiflis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gakharia yaptığı açıklamada, ülkedeki ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'ya yönelik tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtti.

"GERGİNLİĞİ ARTIRACAK"

Gakharia, ülkede halihazırda siyasi gerginliklerin yaşandığını ve söz konusu kararın gerginliği daha da artıracağını söyleyerek, Melia'nın tutuklanma kararını eleştirdi.

KARAR ERTELENDİ

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Gakharia'nın istifa etmesinin ardından Melia'nın tutuklanmasına yönelik kararın geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

MUHALEFET TEPKİLİ

Tiflis Şehir Mahkemesi'nin dün Melia'ya yönelik aldığı tutuklama kararına, diğer muhalefet partileri de tepki göstermişti.

YENİ ADAY İÇİN 1 HAFTA SÜRE

Gürcistan anayasasına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin bir hafta içinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye sunması gerekiyor.

MELİA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefalet şartıyla serbest bırakılan Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRME OYU KULLANDI

Gürcistan Başsavcılığının talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullanmıştı.

TESLİM OLMADI

Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış, ancak Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisinin merkez ofisine gelen çeşitli muhalefet partileri liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını ifade etmişti.