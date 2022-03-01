Euro
15.55
-0.11%
Dolar
13.91
0.44%
Altın
857.01
0.76%
Borsa
1971
1.30%
Bitcoin
617.458
16.35%
BTXN Coin
37.49
2.82%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Bizi Rusya ile savaşa sürüklemek istiyorlar

    Garibaşvili, muhalefetin Ukrayna'daki saldırılardan menfaat umduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 16:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Bizi Rusya ile savaşa sürüklemek istiyorlar

    Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin konuştu.

    Garibaşvili, ülkedeki muhaliflerin, Gürcistan'ı Ukrayna üzerinden Rusya ile bir çatışmaya sürüklemeye ve Ağustos 2008 olaylarını tekrarlamaya çalıştığını söyledi.

    MUHALEFETE TEPKİ: UKRAYNA'DAKİ SAVAŞA SEVİNMELERİ...

    Bazı çevrelerce Gürcistan'ın Rusya ile savaşmasının istendiğine işaret eden Garibaşvili, Ukrayna'da neler olduğunu çok iyi bildiklerini ve benzer durumu daha önce, 2008 yılında yaşadıklarını hatırlattı.

    Gürcistan hükümetinin lideri, "Radikal muhalefetimizin Ukrayna'daki savaşa sevinmesi ve tüm bu felaketlerden çıkar ve menfaatler peşinde koşması çok üzücü. Amaçları, halkımızı ve ülkemizi koruyamadıkları trajediyi tekrarlamak." dedi.

    "UKRAYNA'YI HER DÜZEYDE DESTEKLİYORUZ"

    Pazar günü 100 ton insani yardımı Ukrayna'ya göndererek Kiev'i her düzeyde desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Garibaşvili, şu ifadeyi kullandı.

    "Hükümetimiz, Ukraynalı kardeşlerimize siyasi ve insani veya başka türlü en büyük desteği sunmak için imkanları dahilinde her şeyi yapıyor."

    Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Bizi Rusya ile savaşa sürüklemek istiyorlar #1


    İlginizi Çekebilir

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı
    Yaşam

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı

    Avrupa'da yazın depolanan doğalgaz bitti
    Ekonomi

    Avrupa'da yazın depolanan doğalgaz bitti

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Görüş Bildir