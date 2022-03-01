Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Bizi Rusya ile savaşa sürüklemek istiyorlar

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Bizi Rusya ile savaşa sürüklemek istiyorlar

Garibaşvili, muhalefetin Ukrayna'daki saldırılardan menfaat umduğunu savundu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin konuştu.

Garibaşvili, ülkedeki muhaliflerin, Gürcistan'ı Ukrayna üzerinden Rusya ile bir çatışmaya sürüklemeye ve Ağustos 2008 olaylarını tekrarlamaya çalıştığını söyledi.

MUHALEFETE TEPKİ: UKRAYNA'DAKİ SAVAŞA SEVİNMELERİ...

Bazı çevrelerce Gürcistan'ın Rusya ile savaşmasının istendiğine işaret eden Garibaşvili, Ukrayna'da neler olduğunu çok iyi bildiklerini ve benzer durumu daha önce, 2008 yılında yaşadıklarını hatırlattı.

Gürcistan hükümetinin lideri, "Radikal muhalefetimizin Ukrayna'daki savaşa sevinmesi ve tüm bu felaketlerden çıkar ve menfaatler peşinde koşması çok üzücü. Amaçları, halkımızı ve ülkemizi koruyamadıkları trajediyi tekrarlamak." dedi.

"UKRAYNA'YI HER DÜZEYDE DESTEKLİYORUZ"

Pazar günü 100 ton insani yardımı Ukrayna'ya göndererek Kiev'i her düzeyde desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Garibaşvili, şu ifadeyi kullandı.

"Hükümetimiz, Ukraynalı kardeşlerimize siyasi ve insani veya başka türlü en büyük desteği sunmak için imkanları dahilinde her şeyi yapıyor."