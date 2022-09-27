Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi

Putin'in seferberlik ilanı sonrası Gürcistan'a 78 bin 742 Rusya vatandaşının giriş yaparken, 62 bin 120 kişi de Gürcistan'dan Rusya'ya döndü.

Rusya-Ukranya savaşının başlamasının ardından Rusya'da beklenen seferberlik ilanı geldi..

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmı seferberlik ilan ederek 300 bin askerin daha yedek olarak silah altına alınmasının yolunu açtı. Kararın ardından savaş karşıtı Ruslar panikledi.

Seferberlik ilanından sonra askere çağrılma endişesiyle Rusya'yı terk edenler, komşu ülkelerin sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Ülkesini terk etmek için karayolunu tercih edenler Gürcistan'a akın etti.

Gürcistan'a 78 bin 742 Rus vatandaşlı giriş yaptı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi nedeniyle bu ülkeden son günlerde Gürcistan'a giriş yapanların sayısının arttığı belirtildi.

62 bin 120 kişi ise Rusya'ya döndü

Açıklamada, ayrıca 62 bin 120 kişinin de Rusya'ya dönüş yaptığı bilgisi verildi.

Rusya-Gürcistan arasındaki "Kazbegi" sınır kapısında ek güvenlik önlemleri alındı.

Rusya-Gürcistan sınırında 3 bin araçlık seferberlik kuyruğu VİDEO

Gürcistan'daki muhalefet parti liderleri, duruma tepkili

Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Muhalefet partileri, yarın Rusya-Gürcistan sınırında bir gösteri düzenleyecek.