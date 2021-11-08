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    Gürcistan'da 1 Aralık'ta yeşil pasaport dönemi başlıyor

    Gürcistan'da ülke genelinde koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kamuya açık birçok mekanda 1 Aralık'tan itibaren Kovid-19 belgesi olarak "yeşil pasaport" gösterilmesinin zorunlu kılındı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 23:04
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    Gürcistan'da 1 Aralık'ta yeşil pasaport dönemi başlıyor

    Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, başkent Tiflis'te hükümet binasında basın toplantısı düzenledi.

    Başbakan Garibaşvili, koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı alanlara girişte yeni bir uygulamaya adım atılacağından bahsetti.

    ZİYARETÇİLER YEŞİL PASAPORT GÖSTERECEK

    Toplantıda 18 yaşından büyükler ve turistler için restoranlar, eğlence merkezleri, sinema, opera ve müzeler gibi yerlere girişte gösterilecek "yeşil pasaport" belgesiyle ilgili detayların daha sonra açıklanacağını, bu belgenin sadece ziyaretçilerden isteneceğini, bu mekanlarda çalışanlar için geçerli olmayacağını belirtti.

    Garibaşvili, "yeşil pasaport"un 72 saat içinde PCR testi yapan, Kovid-19 hastalığı geçiren veya iki kez Kovid-19 aşısını yaptıranlar tarafından söz konusu mekanlara giriş için kullanılabileceğini ifade etti.

    Gürcistan da 1 Aralık ta yeşil pasaport dönemi başlıyor #1

    YEŞİL PASAPORT CEP TELEFONLARINA YÜKLENEBİLECEK

    Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze de "yeşil pasaport" uygulamasının kurumlarına ait internet sitesinden cep telefonlarına yüklenebileceğini söyledi.

    Gürcistan da 1 Aralık ta yeşil pasaport dönemi başlıyor #2

    Gürcistan da 1 Aralık ta yeşil pasaport dönemi başlıyor #3

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