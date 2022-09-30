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    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu

    Seferberlikten kaçarak komşu ülkelere geçmeye çalışan Rus vatandaşları Gürcistan'a akın etmeye devam ediyor. Muhalefet partileri ise bu duruma tepki gösteriyor.
    • 30.09.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 12:33
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    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu

    Rusya ve Ukranya savaşı devam ediyor...

    Savaşta her iki ülkede de büyük kayıplar yaşanırken, Rusya'da beklenen seferberlik ilanı da 21 Eylül’de geldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik çağrısının ardından birçok Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı.

    Hava ve kara yoluyla komşu ülkelere geçmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

    Gönüllüler insani yardım noktası kurdu

    Yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri de Gürcistan oldu.

    9 gün süren seferberlik gece gündüz devam ederken, gönüllüler ise Kazbegi sınır kapısında Rus vatandaşları için insani yardım noktası kurdu.

    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu VİDEO

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #1

    Araçlarında beyaz eşya ve çok sayıda bavul görüldü

    Burada yemek, çay ve kahve ikramlarından faydalananların kuyrukta park edilen araçlarında çok sayıda bavul ve beyaz eşya olması da dikkatlerden kaçmadı.

    Geçen günlere göre Gürcistan'a yürüyerek girenlerin sayısının son bir gün içerisinde oldukça azaldığı, Rus vatandaşlarının daha çok özel araç, minibüs ve otobüsler ile geldiği görüldü.

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #2

    Yürüyerek geçişlere kısıtlama getirildi

    Öte yandan Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin yürüyerek geçişlerine güvenlik gerekçesiyle kısıtlamaların getirildiği iddia ediliyor.

    Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurmuştu.

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #3

    Son bir haftada yüzde 45 oranında arttı

    İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir haftada Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin sayısının yüzde 40-45 arttığını bildirmişti.

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #4

    Muhalefet tepki gösteriyor

    AA'nın aktarımına göre; Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak Rus vatandaşlarının ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #5

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #6

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #7

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #8

    Gürcistan da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu #9


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